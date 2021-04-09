МВФ: Китай может обогнать США по росту ВВП в ближайшую пятилетку

Вашингтон, 9 апреля. Китай в ближайшие годы станет локомотивом мировой экономики и обгонит США по росту ВВП, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

По данным организации, в 2021-2026 годах на Китай будет приходиться до 20,4% общего прироста мирового ВВП, а на США — 14,8%. Значительной экономический рост в МВФ также предрекают Индии (+8,4%) и Японии (+3,5%). За эти годы глобальный ВВП вырастет более чем на 28 трлн долларов, до 122 трлн, ожидает фонд.

Согласно подсчетам МВФ, по итогам прошлого года мировая экономика сократилась на 2,8 трлн долларов. По словам аналитиков, спад стал крупнейшим со времен Великой депрессии.

Вашингтон не желает мириться с растущей ролью Китая в мировой экономике. Как стало известно ранее, сенаторы США на следующей неделе собираются рассмотреть законопроект о противодействии «китайскому влиянию». В связи с этим МИД КНР выразил протест сенату Конгресса США.