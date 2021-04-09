Уровень добычи газа в ЕС сократился почти на треть

Брюссель, 9 апреля. Еврокомиссия сообщила о сокращении уровня добычи природного газа в странах Европы на 22,9%.

Европейская комиссия распространила отчет об уровне добычи природного газа в государствах ЕС в прошлом году. Согласно документу, она составила 54 млрд кубометров против 70 млрд кубометров в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

Соответственно, в Евросоюзе зафиксировано падение добычи голубого топлива на 22,9% или 16 млрд кубометров. Последний квартал прошлого года продемонстрировал снижение добычи сырья до 14 млрд кубометров. Этот показатель на 15% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Помимо этого, страны ЕС снизили импорт сжиженного природного газа в IV квартале прошлого года по сравнению с таким же периодом 2019 года. Эксперты объясняют это увеличением надбавок к цене на газ на оптовом азиатском рынке.

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