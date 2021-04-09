Дыхание викторианской Англии: уход принца Филиппа — символ заката эпохи англосаксов

Смерть супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа — символ заката англосаксонского мира, заявил политолог Рафаэль Ордуханян в комментарии ФАН. Королевская чета — последние в британском истеблишменте, кто помнил дыхание викторианской Англии.

Принц Филипп скончался 9 апреля в Виндзорском замке, не дожив два месяца до своего столетия.

«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Ордуханян счел символичным уход принца Филиппа на фоне нескончаемых скандалов вокруг королевской семьи, в том числе из-за женитьбы принца Гарри на американской актрисе Меган Маркл и их отказа от королевского титула.

«События с Меган Маркл и смерть принца Филиппа символичны — уходит старая эпоха, британцы, которые помнили дыхание викторианской Англии. Люди, которые ощущали великую эпоху англосаксов. Мир уже не будет прежним, Англия тоже изменится. Смерть принца Филиппа — это смерть англосаксонского мира, каким мы его знали», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что принц Филипп всегда был тенью королевы Елизаветы II, но он выполнял свои обязанности достойно.

«Конечно, это была очень заметная личность, неоднозначная для многих. Он запомнился и странными заявлениями, не совсем политически корректными. Но это был аристократ, он был на своем месте. В трудный момент, когда королева Елизавета II взошла на престол, он сделал все, чтобы сохранить традиции монархии. Он был преданным партнером своей жены. Это была красивая любовная история», — добавил Ордуханян.

Сейчас Елизавета II — единственный адекватный человек из современного истеблишмента англосаксов, но мир уже будет другим, заключил политолог.

Великобритания объявила национальный траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Королевская семья будет скорбеть 30 дней, королева не будет заниматься государственными делами и принимать новые законы.