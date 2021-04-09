Власти Албании отменили визовый режим для россиян

Тирана, 9 апреля. Правительство Албании приняло решение отменить визовый режим для въезда в страну, действующий для российских граждан. Об этом сообщили в посольстве РФ в Тиране.

Безвизовый режим будет действовать до 31 декабря 2021 года для граждан ряда государств, в числе которых и Россия. Иностранцы могут находиться в стране без визы в течение 90 дней из каждых 180, начиная с даты въезда, отметили в пресс-службе ведомства.

Албания ранее попала в перечень полностью открытых и доступных для посещения стран, составленный Всемирной туристической организации ООН. В список также вошли Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.