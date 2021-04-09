Мари Краймбрери раскрыла подробности скандала с Лободой из-за ванны

Москва, 9 апреля. Съемки прошлогоднего «Золотого граммофона» обернулись скандалом между певицами Мари Краймбрери и Светланой Лободой. Спустя год артистка рассказала свою версию конфликта.

Музыкальная премия в 2020 году стала первым событием такого масштаба в карьере Краймбрери. На подготовке вдруг выяснилось, что для номера артистка подобрала такой же реквизит, как и ее коллега Лобода. Представители артисток попросили организаторов развести их в программе как можно дальше, однако режиссеры не согласились на такие рокировки.

В итоге Лобода покинула площадку, так и не выступив. Предметом раздора стала ванна, которую обе исполнительницы планировали использовать как реквизит. Спустя год Краймбрери откровенно призналась, что о закулисном скандале совсем не знала.

«Конфликт произошел не у меня со Светланой Лободой. Обо всех новостях я узнала постфактум. Они меня не касались, и очень хочу, чтобы так оставалось дальше», — раскрыла она подробности в интервью для YouTube-шоу «Ковальский».

Певица рассказала, что ее номер был согласован с режиссерами, каждое мгновение своего выступления она заранее подготовила и отрепетировала. Краймбрери отметила, что она «суперответственная девочка», поэтому продумывала детали со всей командой.

В последнее время череда скандалов не прекращает преследовать Лободу. Недавно исполнительница заявила о намерении подать в суд на пластического хирурга, который использовал ее имя для рекламы.