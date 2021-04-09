Курской учительнице продлили домашний арест по делу о совращении школьников

Курск, 9 апреля. Суд продлил домашний арест 44-летней учительнице, обвиняемой в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении двух школьников.

Фигурант уголовного дела, преподаватель биологии, по версии следствия, совратила 12-летнего школьника после уроков. Несмотря на то, что мальчик не был против близости, по закону женщина совершила изнасилование. Кроме того, выяснилось, что в 2018 году она совершила в отношении еще одного 14-летнего мальчика развратные действия без применения насилия.

В январе 2020 года мама 12-летнего ребенка заметила в телефоне сына откровенные сообщения, отправленные педагогом. Родители выяснили, что учительница не ограничилась одной перепиской. Супруг не верит, что его жена могла пойти на такое преступление и отстаивает ее невиновность. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело и отправил ее под домашний арест.

Защита учительницы подала апелляцию на решение суда о мере пресечения. Однако Курский областной суд счел доводы адвоката несостоятельными и изменил срок ареста до 24 апреля, передает пресс-служба юридической инстанции. Расследование резонансного дела продолжается.

Мужчина на протяжении нескольких лет насиловал падчерицу, а после совершеннолетия принуждал ее к интиму, шантажируя, что опубликует компрометирующие фото и видеоматериалы в Сети, сообщал ФАН. В итоге девушка не выдержала и обратилась в правоохранительные органы, преступника осудили на 11 лет.