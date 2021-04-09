Депутат Вострецов напутствовал в Петербурге будущих моряков

Санкт-Петербург — морской город. Северная столица всегда славилась не только кораблестроением, но и тем, что является одной из лучших в мире кузницей кадров как для военного, так и для гражданского флота. Именно поэтому у молодых людей, которые мечтают связать свою профессию с морем, так популярен Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.

В прославленной «Макаровке» побывал депутат Государственной думы Сергей Вострецов. На встрече с профессорско-преподавательским составом вуза, курсантами и студентами Вострецов рассказал о задачах, которые стоят перед Россией, как морской державой.

«Сегодня, когда наша страна вышла на новый уровень кораблестроения и развития Северного морского пути, выпускники «Макаровки» становятся особенно востребованными, а профессии, связанные с этой отраслью, являются не только престижными, но и высокооплачиваемыми, — отметил депутат. — Те, кто принял решение пойти учиться морскому делу, сделали правильный выбор. Хорошая научно-практическая база и высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав дают возможность будущим морякам уже в стенах университета стать настоящими мастерами своего дела».

Морская профессия всегда была овеяна ореолом романтики, напомнил собравшимся Вострецов.

«Какой ребенок — мальчишка или девочка — не мечтал в детстве о морском путешествии и приключениях. Но, конечно, романтика романтикой, а дорога знаний — это очень серьезный путь. От того, как каждый курсант и студент настроится на учебу, зависит очень многое; эту дорогу осилит лишь тот, кто приложит максимум сил и старания».

Сегодня всем нам приходится отвечать на новые вызовы, отметил парламентарий. Тему продолжил один из руководителей вуза — капитан первого ранга, директор Морского центра Олег Кольцов.

«Сегодня высшая школа столкнулась с серьезными испытаниями из-за пандемии COVID-19. Ребята почти год были вынуждены учиться дистанционно, это, конечно, отразилось на качестве образования, — признал Кольцов. — Но тем больше мы стали ценить очные занятия. Дисциплина при посещении лекций и практических занятий стала гораздо выше».

В ходе встречи студенты и курсанты обсудили с депутатом Вострецовым планы Петербурга по строительству новой станции метро в районе Стрельны, где расположен Морской центр университета. Реализовав этот проект, город создаст новую логистику, в том числе для будущих моряков, отметил парламентарий.

«Как говорится, Москва не сразу строилась, так и наша страна медленно, но уверенно возвращает утраченные в 1990-е годы позиции в кораблестроении, в строительстве новых портов, — подчеркнул Вострецов. — Более того, в ближайшее время Северный морской путь станет одной из важнейших мировых торговых артерий. Все у нас будет, главное не дать шанса врагам России, как снаружи, так и изнутри еще раз разорить нашу страну. Россия — это наш дом, и беречь его мы должны все вместе».

В ходе встречи Сергей Вострецов проинформировал собравшихся, что принял решение участвовать в праймериз «Единой России», и попросил его поддержать.

«Менять власть нужно не на улице, а на выборах, от нашей активной позиции зависит, как будет жить наша страна, наш город!» — подчеркнул депутат Вострецов.

Праймериз «Единой России» состоятся с 24 по 30 мая в электронной форме с регистрацией через портал «Госуслуги». По итогам голосования будут сформированы списки кандидатов от партии на выборах разных уровней, затем кандидатов утвердит съезд «Единой России».