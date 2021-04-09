Экс-сенатор Клинцевич не верит в начало глобальной войны в мире

Санкт-Петербург, 9 апреля. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что не верит в начало глобальной войны.

По словам Клинцевича, любой серьезный конфликт ядерных держав может привести к тому, что мы перестанем существовать как цивилизация на Земле.

«Что касается локальных конфликтов, то это всегда бывает, но всегда вмешивается третья сторона. Когда речь идет о серьезном военном конфликте, точек напряжения достаточно», — рассказал Клинцевич во время пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот».

Как отметил политик, на данный момент опасность представляет Украина, которая демонстрирует некую боевую и военную готовность даже со стороны экспертов. Однако война невозможна. Ведутся провокации, но России не нужно на них реагировать, считает Клинцевич.

«Россия среагировала боевой проверкой вооруженных сил, но это делается регулярно. Когда проходят учения на Дальнем Востоке или в Ульяновске, можно эту ситуацию целенаправленно искажать, разогревать и преподносить в ином свете», — заключил бывший сенатор.

Ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявил, что данные о подготовке Киева к наступлению в Донбассе являются дезинформацией и попыткой дискредитировать Украину на международной арене.