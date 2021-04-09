Онищенко отреагировал на публикации западных СМИ о смертях после вакцинации «Спутником V»

Москва, 9 апреля. Член комитета Госдумы по охране здоровья Геннадий Онищенко высказался по поводу публикаций в СМИ о смертях после вакцинации российским препаратом «Спутник V».

По его словам, подобные материалы являются «происками» американской фармацевтической компании Pfizer и используются в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. Не обошлось здесь и без содействия Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США, добавил Онищенко.

«Это происки Pfizer, который уже сделал очень неблагоприятную ситуацию с вакциной AstraZeneka, практически дискредитировал. И вот теперь решил, что нужно расчистить рынок в отношении нашей вакцины», — подчеркнул академик РАН.

Российская вакцина «Спутник V» прошла все этапы контроля безопасности и эффективности, напомнил Онищенко. Он призвал россиян не верить ложной информации и прививаться.

Ранее Онищенко рассказал о двух «китах», на которых зиждется антипрививочное движение. Особенно ярко оно проявило себя на фоне пандемии коронавируса.