Казанский зоопарк показал фото новорожденного лемура с мамой

Казань, 9 апреля. Самка кошачьих лемуров по кличке Марта родила детеныша. Новорожденный, как и его родительница, чувствует себя хорошо, сообщили сотрудники Казанского зооботсада.

Работники зверинца рассказали, что малыш еще три недели будет находиться на матери, а потом его познакомят со всем семейством. Пока что пол малыша и его имя не определены. Зоопарк пообещал объявить конкурс на выбор клички для лемура.

Кошачьи лемуры заселились на новую территорию «Река Замбези. Африка» весной 2020 года и успели стать любимцами посетителей. В зоопарке сегодня живут три самца, две самочки и малыш. Лемуры в основном питаются свежими овощами и фруктами, очень любят виноград, молодые побеги, а в живой природе едят насекомых.

Два детеныша кенгуру покинули сумки мам в Ленинградском зоопарке. Кенгурята родились в разное время: один из них появился на свет еще в ноябре прошлого года, а второй питомец лишь в январе этого. Специалисты зоопарка говорят, что январский кенгуренок не успел покрыться шерстью, однако уже вовсю хочет познавать мир, сообщал ФАН.