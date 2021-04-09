К чему приведет высылка российских послов из США

Вашингтон, 9 апреля. Американский президент Джо Байден провел тщательный анализ «враждебной активности» России, и исходя из полученных данных вскоре планирует объявить новые антироссийские санкции.

Об этом сообщил корреспондент издания «ПолитНавигатор» со ссылкой на агентство Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на свои источники в Белом доме. По их данным, одной из санкционных мер станет высылка из США российских дипломатов.

Главный научный сотрудник российского института США и Канады Владимир Васильев считает, что высылка российских дипломатов большим, чем просто меры против конкретных персоналий.

«Я полагаю, что речь идет о возможном понижении статуса дипломатических отношений. Может быть, и Россия намекнет, что присутствие посла США Джона Салливана в Москве тоже неуместно», — поделился эксперт с корреспондентом «Независимой газеты».

Специалист назвал высылку российских дипломатов пиар-акцией, рассчитанной на европейских союзников Вашингтона в рамках противодействия достройки газопровода «Северный поток — 2».

«Эта проблема на слуху у американских медиа, о ней говорят политики. Это не неизвестные американцам российские политики и военные», — указал Васильев.

Отношения Москвы и Вашингтона вышли на новый курс обострения после того, как Джо Байден оскорбил Владимира Путина, назвав его «убийцей».

Ранее сообщалось, как процесс трансформации однополярного мира Pax Americana в многополярный, судя по всему, прошел точку невозврата. И это, как отмечается в статье, случилось не в виде какого-то эпохального политического события.