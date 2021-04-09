Борис Моисеев показал, как выглядел в молодости

Москва, 9 апреля. Новый архивный кадр с совсем молодым Борисом Моисеевым впечатлил фанатов. Артист опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.

Архивный снимок был сделан в 1987 году. В то время Моисеев выступал в составе известного трио «Экспрессия». На фотографии артист позирует вместе с двумя коллегами — Ларисой Хитаной и Людмилой Чеснулявичюте. Девушки в откровенных полупрозрачных костюмах эффектно закинули ноги на плечи артисту, который стоит у края сцены, опустившись на одно колено.

«Из архива. Борис Моисеев и трио «Экспрессия»», — подписал публикацию артист.

Многие поклонники не узнали в слегка бородатом артисте своего кумира. Больше тридцати лет назад Борис Моисеев выглядел мужественнее и эффектнее, чем его привыкли видеть сейчас.

«Каждый его концерт — это великолепное шоу! Ходила каждый год! Здоровья Вам, Борис»; «Я помню эти ваши прекрасные яркие шоу. В те годы подобное было суперявлением»; «Очень красивая фотография. Борис, вы такой мужественный и юный здесь», — поделились своим мнением фолловеры.

Моисеев создал танцевальное трио «Экспрессия» в 1978 году. На талантливых артистов в свое время обратила внимание Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Танцоров она пригласила работать в свое шоу. Звезды до сих пор очень дружны. Ежегодно в честь своего дня рождения Моисеев с нетерпением ждет не именинный торт, а поздравления от давней подруги.