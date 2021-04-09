Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Москва, 9 апреля. Российским туристам могут запретить посещать Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране из-за новых штаммов коронавируса.

Такое решение приняли в российском правительстве. На данный момент рассматривают несколько вариантов действий. Согласно первому, введут полный запрет на авиационное сообщение с Турцией. Однако многие компании могут стать банкротами.

Второй вариант предполагает введение обязательного карантина для российских туристов, которые вернулись из Турции. Соблюдать изоляцию нужно будет в течение 14 дней. Также способом решения проблемы назвали прохождение обязательной вакцинации для россиян, которые хотят путешествовать в другие страны.

До этого аналитики составили рейтинг самых популярных российских городов для весеннего отдыха. Большинство жителей выбрали для путешествий полуостров Крым.