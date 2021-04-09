ЗИЛ «Каратель» оказался в числе самых футуристичных авто

Москва, 9 апреля. Многие страны ежегодно тратят миллиарды долларов на разработку бронированных военных машин. Обозреватель канадского издания Hot Cars составил список самых футуристичных из них.

Так, одним из попавших в этот перечень автомобилей оказался российский ЗИЛ «Каратель». Бронемашина способна перевозить десятерых солдат и защищать их от пуль и мин, цитирует автора статьи «ПолитРоссия».

«Каратель» приводится в действие 8-цилиндровым турбодизельным двигателем мощностью 730 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы машина смогла разогнаться до 150 км/ч, что делает ее одной из самых быстрых когда-либо созданных бронетранспортеров.

Помимо ЗИЛа, в список попали созданная во Франции бронемашина «Скарабей» (Arquus Scarabee), пусковая установка Jahanam, разработанная в ОАЭ, шведский боевой танк CV90120-T «Призрак», и американский военный автомобиль Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).

Минобороны РФ сообщило о старте проверок боеготовности в воинских частях РВСН. Отмечается, что к мероприятиям в процессе проверок в РВСН будет привлечено свыше 15 тысяч военнослужащих и порядка трех тысяч единиц техники.