Глава Центробанка Ирака обсудил увеличение валютных резервов

Багдад, 9 апреля. Управляющий Центрального банка Ирака Мустафа Галиб принял посла Великобритании в Ираке Стивена Хики, чтобы обсудить с ним увеличение валютных резервов, сообщило Иракское информационное агентство (INA) со ссылкой на заявление пресс-службы Центрального банка.

Значительное увеличение валютных резервов позволит поддержать экономическую ситуацию в стране и переведет экономику в стабильную фазу, подтвердил в ходе встречи британский посол.

В марте официальный источник в Центральном банке Ирака в заявлениях изданию Lusail News сообщил, что общие валютные резервы страны составляют порядка 56 млрд долларов. В ЦБ подтвердили сохранение стабильности обменных курсов на рынках за счет использования различных кредитно-финансовых инструментов.