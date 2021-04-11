Сергей Лукьяненко: Люди всегда предпочитали пиво космосу, но сегодня это стало нормой

Известный российский фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с ФАН пристыдил украинских политиков, не задумывающихся о последствиях возможного конфликта в Донбассе.

Популярный писатель в эксклюзивном интервью рассказал о нехватке интеллектуальной прозы в современной России, объяснил, как компьютерные игры влияют на эволюцию литературы, и сформулировал основную цель жанра фантастики.

«Нехватка интеллектуальной прозы»

— Сергей Васильевич, Рэй Брэдбери в одном из интервью сказал: «Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы». Солидарны ли в этом с американским коллегой-фантастом?

— На самом деле, наверное, всегда было огромное количество людей, которые предпочитали бы пить пиво, а не думать про космос. Их всегда было большинство. К сожалению, это в человеческой природе. Но другой вопрос, что раньше стеснялись об этом открыто говорить, а сейчас — нет, сейчас это становится некой нормой. Так что я совершенно разделяю мнение Брэдбери. Единственный вопрос в том, что сейчас эта проблема просто вышла на поверхность.

— На ваш взгляд, можно ли научить людей мечтать о чем-то более великом с детства, наставлять их на более серьезные вещи? И если да, то как?

— Да, конечно, это можно сделать. Собственно говоря, литература — это одна из тех сил, которая и пытается этим заниматься. Не только этим, конечно. Литература может развлекать. К сожалению, она тоже может учить «пить пиво», только литературного плана. Но все-таки литература старается сделать человека лучше, это факт.

— Видите ли вы молодых авторов в сфере фантастики? Есть ли у кого-то из них, по вашему мнению, большой потенциал?

— К счастью, такие имена появляются. Но все-таки основная масса современных молодых авторов — это писатели, которые воспринимают литературу как возможность для заработка и для развлечения. Ничего совсем уж плохого в этом нет, но нехватка более интеллектуальной прозы существует.

«Книга может меняться»

— Мы затронули тему современной литературы, современного поколения. Сейчас много людей играют в компьютер. Чувствуете ли вы сближение компьютерных игр и литературы и как лично относитесь к этому феномену? Вы ведь сами выпустили электронную версию книги «Не место для людей», где читатель мог повлиять на финал истории.

— Я хорошо отношусь к этому явлению, потому что литература бывает в разных формах. Литература присутствует как основа и в компьютерных произведениях, и в художественных фильмах. Подобное сближение литературы и компьютерной игры — процесс нечастый, но достаточно интересный, экспериментальный. Мне кажется, что книга может меняться, она может становиться более интерактивной. При этом книгой она от этого быть не перестает.

— Может ли сама компьютерная игра стать источником вдохновения для автора-фантаста?

— Конечно. На самом деле, очень многие компьютерные игры создавались не только программистами, но и писателями-фантастами, которые придумывали основу сюжета, мир, писали диалоги. Есть целый ряд таких игр, и это, в общем-то, обычное явление. Такие игры, конечно, могут служить источником вдохновения.

— А сами вы не задумывались о работе над компьютерными играми? Может быть, какая-то крупная студия уже предлагала сотрудничество?

— Да, бесспорно. По моим книгам уже были компьютерные игры, но, конечно, такого успеха, как у «Ведьмака» (популярная серия игр по мотивам одноименных произведений польского писателя Анджея Сапковского. — Прим. ФАН) не случалось, к сожалению. Тут могу лишь по-хорошему, по-доброму позавидовать. Но, в общем-то, я всегда открыт к таким предложениям.

К компьютерным играм отношусь достаточно хорошо. Другое дело, что я вряд ли сам стал бы писать полноценный сценарий для компьютерной игры. Но я не против представить свои произведения для создания по ним игр — почему бы и нет?

«Надо знать свое прошлое»

— Сейчас книжные полки в России заполонены книгами про «попаданцев»: авторы пишут о наших современниках, которые попадают в прошлое и пытаются изменить отечественную историю. Несмотря на успех этого жанра, многие считают его вторичным. С чем вы связываете такой успех этой литературы в нашей стране и как сами к ней относитесь?

— На самом деле, не существует плохих жанров, а есть плохое исполнение. Если мы возьмем роман Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», то это история «попаданца», который пытается изменить реальность древней сказочной Британии. Среди книг про «попаданцев», конечно, очень много мусора, который выполняет, скорее, психотерапевтическую роль. Эти произведения рассказывают про то, как легко удалось победить в Великой Отечественной войне, как удалось спасти Советский Союз и избежать каких-то потрясений.

Но есть и книги, которые действительно написаны авторами, разбирающимися в истории. Они всерьез анализируют ту или иную эпоху, несут в себе достаточно интересный, популяризаторский и исторический заряд, рассуждают о серьезных общественных проблемах. Да, есть и такие вещи.

— Вы упомянули термин «психотерапевтический», характеризуя произведения о «попаданцах». Нет ли тут какой-то попытки сбежать в прошлое, чтобы не думать о настоящем и будущем? Или переосмысление, наоборот, может помочь двигаться вперед?

— Разумеется, надо знать свое прошлое. Возможно, игра в альтернативную историю, если она сделана качественно, — это хороший метод популяризации исторических знаний. Ну и, опять же, чтобы не делать ошибки в будущем, надо знать свое прошлое.

«Ощущение шизофрении»

— Я хотела бы вернуться из прошлого к литературному настоящему России. 8 апреля Союз писателей России высказался против акции «Тотальный диктант» из-за антироссийской позиции организаторов и авторов проекта. Поддерживаете ли вы писателей, которые опубликовали это заявление, и видите ли вы переход от изначальной идеи популяризации русского языка к идеологическим целям?

— Это заявление совершенно верно, так оно и есть. К большому сожалению, последнее время организаторы «Тотального диктанта» придерживаются ярко-либеральных и, как это у нас водится, раз ярко-либеральных, то значит антироссийских позиций. Я не буду цитировать наших классиков, Федора Достоевского и прочих, кто высказывался по поводу того, что российский либерализм практически всегда направлен против России и государства. При всем уважении к авторам, которые участвуют последние годы в «Тотальном диктанте», их позиции достаточно хорошо известны.

Позиция того же Дмитрия Глуховского, который стал автором диктанта в 2021 году, — это непризнание Крыма, ДНР и ЛНР, достаточно жесткие и оскорбительные высказывания по поводу высших персон нашей власти, а также о власти и о России в целом. Когда человек с такими политическими взглядами, будь он хоть трижды хорошим писателем, — а Глуховский, при всем уважении, все-таки трижды хорошим писателем не является, — пишет диктант, это воспринимается как некая позиция государства.

И возникает ощущение шизофрении: когда поддерживаемое государством вроде бы патриотическое мероприятие проводит человек ярко антипатриотических убеждений. Это нивелирует всю идею, которая закладывалась в «Тотальный диктант». Если такова цель организаторов — довести все до абсурда, — то они ее добились.

«Боюсь делать прогнозы»

— К сожалению, в мире звучит сейчас много антироссийских высказываний, особенно связанных с обострением ситуации в Донбассе. Вы как фантаст, как человек, который, возможно, обладает большими способностями предугадать будущее, — каким видите дальнейший ход событий?

— Я боюсь делать прогнозы. На самом деле, положение дел в Донбассе никогда не было совсем уж тихим — это я скажу как человек, который туда ездил и выступал с творческими встречами. Сейчас ситуация, понятно, напряжена до предела. Украину толкают к силовому решению конфликта в Донбассе.

Понятно и то, что Россия, в случае обострения обстановки и угрозы мирным гражданам, не сможет не вмешаться, что, конечно, приведет к очень серьезным глобальным последствиям как в нашей жизни, так и в мировой. Для Украины это тоже будут очень серьезные последствия. Но я думаю, что руководству Украины это уже совершенно все равно.

Я очень надеюсь, что этой войны не будет, потому что война — это всегда смерть. Это не только гибель комбатантов — людей, которые идут на войну воевать по зову сердца или по приказу свыше, — но еще и смерть мирных граждан. Поживем — увидим, но, к сожалению, вероятность того, что война будет, достаточно велика.

— Американский фантаст Айзек Азимов считал, что научная фантастика может нести гуманистическую функцию и способна в итоге объединить человечество. А как вы ощущаете миссию этой литературы?

— Я боюсь, что когда литературе начинают придавать такие глобальные цели и задачи, это не всегда заканчивается чем-то серьезным. Скорее, надо говорить про то, что фантастика — это литература, которая будит воображение и позволяет обдумывать реальность, пути развития. В этом своем качестве она крайне полезна. Если это пойдет на пользу хотя бы некой образованной, интеллектуальной части общества, потому что фантастика — это литература для умных, то будет здорово.

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко родился 11 апреля 1968 года в городе Каратау в Казахстане в семье врачей. Он окончил медицинский институт и проработал год врачом, однако решил оставить медицину и перешел в редакцию журнала фантастики «Миры» при газете «Казахстанская правда». С 1996 года писатель живет в Москве.

Литературным творчеством Сергей Лукьяненко начал заниматься, еще будучи студентом. Всего библиография автора насчитывает более 120 произведений, самые известные среди которых — романы из серии «Дозоры», а также из серии «Диптаун»: «Лабиринт отражений» и «Фальшивые зеркала», роман «Спектр». Писатель является обладателем множества наград и премий.

По книгам Лукьяненко снято несколько фильмов. Среди них «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» Тимура Бекмамбетова (2006), «Азирис Нуна» (2006) Олега Компасова (по роману Лукьяненко и Юлия Буркина «Сегодня, мама!»).

Ранее Сергей Лукьяненко в беседе с ФАН назвал странным выбор песни от России на международном конкурсе «Евровидение-2021». Напомним, нашу страну на конкурсе будет представлять уроженка Душанбе Манижа с песней «Русская женщина».