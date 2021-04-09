Российский театральный режиссер, актер, продюсер, литератор Рудольф Фурманов ушел из жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали последствия, вызванные коронавирусной инфекцией. Вдова актера Николая Караченцова, народная артистка РФ Людмила Поргина в разговоре с корреспондентом ФАН рассказала, как переживает смерть Фурманова.

Актриса с теплом и трепетом отозвалась о знаменитом режиссере, отметив его честность и добродушие.

«Это очень большой души человек, удивительной доброты, честности перед искусством, перед актерами, перед своим делом, перед своим театром», — говорит Поргина.

Она также добавила, что тяжело переживает уход деятеля искусства.

«Я считаю, что это очень большая потеря для нас. Я лично очень переживаю… Очень», — заключила звезда кино.

На момент ухода из жизни Рудольфу Фурманову было 82 года. Он возглавлял театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. На его счету — порядка 39 работ в кино, 16 — в театре, он успел написать четыре книги.

В творческой среде его уважали и ценили. По словам представителей БДТ им. Товстоногова, Фурманов был удивительно сильным человеком, в нем восхищала безграничная энергия и любовь к жизни. Благодаря его работе российские зрители смогли увидеть творческие вечера и концерты выдающихся культурных деятелей страны.

Будущий знаменитый режиссер родился в 1938 году в Ленинграде. Его мать умерла спустя два года после рождения, воспитанием мальчика занялась сестра матери. С ее помощью Фурманов пережил блокаду.