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Вдова Николая Караченцова рассказала, как переживает смерть Рудольфа Фурманова

Вдова Николая Караченцова рассказала, как переживает смерть Рудольфа Фурманова

Российский театральный режиссер, актер, продюсер, литератор Рудольф Фурманов ушел из жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали последствия, вызванные коронавирусной инфекцией. Вдова актера Николая Караченцова, народная артистка РФ Людмила Поргина в разговоре с корреспондентом ФАН рассказала, как переживает смерть Фурманова.

Актриса с теплом и трепетом отозвалась о знаменитом режиссере, отметив его честность и добродушие.

«Это очень большой души человек, удивительной доброты, честности перед искусством, перед актерами, перед своим делом, перед своим театром», — говорит Поргина.

Она также добавила, что тяжело переживает уход деятеля искусства.

«Я считаю, что это очень большая потеря для нас. Я лично очень переживаю… Очень», — заключила звезда кино.

Вдова Николая Караченцова рассказала, как переживает смерть Рудольфа Фурманова

На момент ухода из жизни Рудольфу Фурманову было 82 года. Он возглавлял театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. На его счету — порядка 39 работ в кино, 16 — в театре, он успел написать четыре книги.

В творческой среде его уважали и ценили. По словам представителей БДТ им. Товстоногова, Фурманов был удивительно сильным человеком, в нем восхищала безграничная энергия и любовь к жизни. Благодаря его работе российские зрители смогли увидеть творческие вечера и концерты выдающихся культурных деятелей страны.

Будущий знаменитый режиссер родился в 1938 году в Ленинграде. Его мать умерла спустя два года после рождения, воспитанием мальчика занялась сестра матери. С ее помощью Фурманов пережил блокаду.

Источник: Федеральное агентство новостей
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