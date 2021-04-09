Прах, детская кукла и зубные коронки: Музей Победы шокирует обновленной экспозицией

В преддверии Дня освобождения узников фашистских концлагерей Музей Победы представил новые уникальные экспонаты.

В Музее Победы открылся новый раздел экспозиции «Подвиг народа», повествующий об освобождении пленников фашистских концлагерей. В преддверии Дня освобождения узников историки продемонстрировали корреспонденту ФАН уникальные экспонаты, подтверждающие бесчеловечное отношение к пленным со стороны солдат гитлеровской Германии во время Второй мировой войны, которое обернулось миллионами загубленных человеческих жизней.

«Есть преступления, которым нет прощения. Преступления на грани человеческой сущности. Мог ли сотворить такое человек? Человек ли он?» — едва сдерживает эмоции замначальника экскурсионного отдела Музея Победы Светлана Клевцовская.

Прах из крематория, фрагменты зубных коронок, нашивки со Звездой Давида, детская кукла. На витринах — чудовищные вещи прямо из лагерей смерти.

«За время Второй мировой войны через эти фабрики смерти прошло 20 млн человек. Каждый пятый узник концлагеря был ребенком. Дети становились материалами для бесконечных медицинских экспериментов нацистских палачей», — констатировала она.

Здесь и банка из-под пестицида на основе цианида «Циклон-Б», с помощью которого палачи лагерей смерти уничтожали людей в газовых камерах. Ощутить весь ужас нацистских преступлений помогают также мультимедийные комплексы и фильмы-реконструкции.

«Это нашивки, означающие определенный вид заключенного: еврей, остербайтер, восточный рабочий, советский военнопленный. Зубные коронки — из тел умерших извлекалось все на благо Германии. Существуют даже целые списки: сколько стоит человек, сколько стоят волосы, которыми набивали матрасы и подушки, — рассказала специалист. — Даже прах узников использовался как ценное минеральное удобрение для полей!»

Подробнее — в видеоматериале ФАН.