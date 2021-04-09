Климов назвал реальным повторение сребреницкой резни в Донбассе в случае прихода ВСУ

Зная любовь украинских «нациков» к насилию, можно только гадать, что они устроят, если ворвутся в Донбасс. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.

Ранее Дмитрий Песков назвал беспрецедентным уровень эскалации конфликта на юго-востоке Украины и заверил, что в случае возобновления в Донбассе войны РФ примет самые широкие меры для защиты живущих там россиян, чтобы не допустить повторения резни в Сребренице (самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны). Климов подчеркнул, что такое сравнение не является преувеличением.

«Украинские националисты начали проводить «чистки» еще во время государственного переворота в 2014 году, — напомнил сенатор Климов. — Тогда было подожжено здание «Партии регионов» с людьми внутри, и случились человеческие жертвы. Та же публика организовывала «поезд дружбы»: собирались ехать в Крым и вышибать всех насмерть».

Парламентарий отметил, что «нацики» из Украины с тех пор никуда не делись — и, если им представится возможность занять ДНР и ЛНР, они развлекутся там вдоволь.

«Планируется создание на территории Донбасса сети концентрационных лагерей — каждого жителя обеих республик проверят на «преданность делу»! Каким именно образом, мне даже представить страшно, — заявил собеседник ФАН. — Очевидно, что будут использоваться самые жесткие методы».

Климов подчеркнул, что в этих условиях Россия просто не может остаться в стороне: ведь довольно большое количество жителей ДНР и ЛНР также являются и ее собственными гражданами.

«К тому же многие из них участвовали в боевых действиях против ВСУ — а нацики не скрывают своих желаний примерно наказать каждого ополченца Донбасса, — напомнил сенатор. — И гарантировать, что при этом все пройдет деликатно, и никто не будет ни ранен, ни убит, никто не может».

Парламентарий подчеркнул, что так называемая Минская дорожная карта была разработана как раз для того, чтобы ничего подобного не допустить.

«Однако украинцы до сих пор даже не применили амнистию по отношению к жителям ДНР и ЛНР! Ни один из них не был освобожден от претензий со стороны правосудия Украины! — возмущен собеседник ФАН. — А ведь это было одним из первых требований к Киеву!»

Резюмируя, Климов заявил, что в Москве «не хотят войны» — как не хотят ее в Берлине, Париже и других европейских столицах.

Резня в Сребренице (одно из событий периода распада Югославии) произошла в 1995 году. На сегодняшний день это самое массовое убийство в Европе после завершения Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении порядка 7–10 тысяч сребреницких мусульман.