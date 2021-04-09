Злоумышленник напал на выгуливающего собаку подростка в центре Саранска

Саранск, 9 апреля. Правоохранители ищут мужчину, который нанес побои ребенку в центре столицы Мордовии. Инцидент произошел у здания Государственного собрания.

«Неизвестный мужчина ударил нашего пса по животу. Когда ребенок нагнулся пристегнуть собаку, он схватил его за шею причинив ему физическую боль. Потом отпустил его», — пожаловался ФАН житель Саранска.

Пост с возмущениями мужчина добавил в местный паблик в соцсети. Одни комментаторы связали историю с сезонным обострением хронических болезней, другие — с возможным нападением пса на прохожего. Однако все согласились с тем, что ни один из вариантов не дает право наносить побои ребенку и животному.

«Если есть телесные повреждения, не повлекшие легкий вред здоровью, то за это предусмотрена административная ответственность. К уголовной привлекают в случае, если эти действия были совершены из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти. Тогда преступнику может грозить до двух лет лишения свободы», — рассказал ФАН о возможном способе наказания юрист Анатолий Абелов.

По словам правозащитника, злоумышленника можно привлечь к ответственности и по статье «Жестокое обращение с животными». Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Если будет доказано, что побои собаке наносились в присутствии малолетнего ребенка, то — от трех до пяти лет тюрьмы.

Ранее ФАН писал о другом инциденте, где пострадало животное. Кировские живодеры обстреляли кота из пневматического пистолета.