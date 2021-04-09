Общественники назвали доклад экспертов ООН по ЦАР ангажированным и недостоверным

Банги, 9 апреля. Координатор платформы «Сознательное поколение» в ЦАР Ален Патрик Де Кома резко высказался о недавнем докладе экспертов ООН по ситуации в республике. Общественник заявил, что голословные обвинения в адрес военнослужащих страны и российских инструкторов являются прямой попыткой дискредитации.

Де Кома подчеркнул, что специалисты из России занимаются лишь обучением представителей Вооруженных сил ЦАР, и об этом прекрасно известно практически всем жителям страны. Однако эксперты ООН, вероятнее всего, вообще не общались с центральноафриканцами напрямую.

«Этот доклад направлен на дискредитацию российских инструкторов на территории Центральноафриканской Республики. Экспертам ООН следовало бы пообщаться с населением страны, чтобы узнать, что люди думают о присутствии специалистов из России. К сожалению, они проигнорировали мнение народа», — приводит слова общественника издание Ndjoni Sango.

Организация Объединенных Наций должна пересмотреть подход к формированию экспертных групп и к использованию их докладов, отметил Де Кома. В частности, необходимо, чтобы авторы материала присутствовали или хотя бы посещали государства, о которых они пишут. И пока этого не произойдет, доклад ООН по ЦАР местные жители считают ангажированным и недостоверным.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: « nous pensons que ce rapport onusien est un rapport orienté dans le sens de discréditer les Russes » Alain Patrick De Koma https://t.co/lcAlEd9Tig — 236 News ???????? (@236News) April 8, 2021

По словам общественника, ярким примером того, что в документе представлена ложная информация, служит часть с описанием преступлений в отношении мирных граждан.

«Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) сжигали наши деревни, убивали и насиловали людей, пытались захватить власть в республике и сорвать выборы. Но, к нашему удивлению, эти преступления приписываются российским инструкторам. Это ненормально. ООН опубликовал доклад, который является откровенной ложью», — констатировал Де Кома.

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов, который представляет интересы российских специалистов в ЦАР, направил в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша открытое письмо. Он призвал руководство организации разобраться в попытке дезинформировать мировое сообщество относительно ситуации в республике.

Также власти самой африканской страны потребовали от международной организации раскрыть источники сфабрикованного доклада.