Полпред президента в ПФО оценил ход строительства Перинатального центра Йошкар-Олы

, 9 апреля. Строящийся корпус Перинатального центра в Йошкар-Оле недавно посетил полпред президента РФ по ПФО Игорь Комаров. Он оценил ход строительства объекта.

Компанию Комарову составил глава Марий Эл Александр Евстифеев. По словам полпреда, ему приятно видеть, что строительство центра идет полным ходом.

Вопрос модернизации Перинатального центра в Йошкар-Оле поднимался еще в 2018 году, передает издание «Медиапоток». Тогда власти решили, что медицинское учреждение нуждается в серьезном улучшении.

«Тогда было принято решение поддержать этот проект, очень большой вклад в строительство внесла Валентина Ивановна Матвиенко, которая помогла в вопросах выделения средств», — подчеркнул Игорь Комаров.

Вдобавок к этому, Комаров уточнил, что в Марий Эл сохраняется положительная динамика по сокращению числа коронавирусных пациентов. По его словам, система здравоохранения в регионе должна перейти к плановой работе. Он указал на необходимость принятия мер для реализации этой цели.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров встретился по видеосвязи с главами регионов. Как сообщалось ранее, он отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в регионе.