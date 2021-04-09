Специалисты снова взяли пробы в реке Волхов после загрязнения нефтепродуктами

Санкт-Петербург, 9 апреля. Эксперты провели повторную пробу воды на месте затонувшего «Академика Якутина», где ранее была превышена допустимая норма нефтепродуктов. Приборы показали хороший результат.

Мониторинг превышений предельно допустимых концентраций нефтепродуктов на месте затопления теплохода недалеко от деревни Малое Чернавино продолжается. Повторный анализ сотрудники Росприроднадзора совместно с транспортным прокурором Артемием Зябкиным провели 7 апреля. В результате следов нефтепродуктов обнаружено не было.

В Северо-западной транспортной прокуратуре подчеркнули, что добиться такого состояния воды в месте происшествия удалось благодаря оперативным действиям. Распространение загрязнения своевременно устранено из-за установленных боновых заграждений и обработки акватории сорбентом.

Напомним, в Ленинградской области в районе полузатопленного судна «Академик Якутин» обнаружили следы нефтепродуктов. Первичные лабораторные исследования показали, что в воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций в 32 раза.