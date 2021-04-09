Борис Джонсон отметил вклад принца Филиппа в укрепление британской монархии

Лондон, 9 апреля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал смерть супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

По словам Джонсона, герцог Эдинбургский Филипп сделал большой вклад в укрепление британской монархии.

«Он помог направлять королевскую семью и монархию, которая остается неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны», — заявил британский премьер.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что в возрасте 99 лет в Виндзорском замке скончался принц Филипп. В стране объявлен национальный траур, королевская семья будет скорбеть в течение 30 дней, а все британские флаги приспущены. До своего 100-летнего юбилея Филипп не дожил два месяца.

Ранее сообщалось, что принц Филипп провел в больнице около месяца, перенеся серьезную операцию на сердце. Британцы испугались, увидев его фотографии после выписки.