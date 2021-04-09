Жители Польши одобрили миграцию граждан Белоруссии

Варшава, 9 апреля. Поляки поддержали миграцию белорусских граждан, которая развернулась на фоне митингов против действующей власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Центр польско-российского диалога провел исследование, в ходе которого жители Польши поделились мнением по поводу ситуации в Белоруссии. Респонденты выразили солидарность жителям республики, которые выступают против действующей власти. Поляки практически однозначно одобрили миграцию из Украины и Белоруссии, передает Polskie Radio. Издание считает этот факт показательным в связи с колоссальной волной приезжих, которая пришлась на долю Варшавы.

Раньше в Польшу активно прибывали в основном украинцы. Однако в последний год наблюдается растущая тенденция миграций со стороны Республики Беларусь. Местные жители одобряют приезд белорусов и считают процесс рациональным и необходимым для государства как в экономическом, так и в социальном плане, пишет «Ньюинформ».

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента республики, в ходе которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Экс-кандидат на президентское кресло Светлана Тихановская заняла второе место. Противники власти не согласились с итогами голосования и страну охватили массовые беспорядки.

Александр Лукашенко ранее подтвердил необходимость перерегистрации политических партий. По его словам, нужно сделать это до конца 2021 года.