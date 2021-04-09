Украина отвергла возможность депортации россиян в случае «возвращения» Крыма

Киев, 9 апреля. Украинская сторона не собирается депортировать граждан Российской Федерации в случае «возвращения» Крымского полуострова в состав государства.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, Киев точно не может нарушать права россиян, как и международные конвенции, которые касаются гуманитарного права.

«Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя», — заявил Жовква.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма украинская сторона выдворит оттуда россиян, переехавших на полуостров с материковой части России.

Помимо этого, сообщалось, что крымские синоптики анонсировали ответ «небесной канцелярии» на водную блокаду полуострова Украиной. В регионе ожидается выпадение большого количества осадков.