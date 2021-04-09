В США объяснили, почему Европа никогда не станет воевать с Россией

Москва, 9 апреля. Вероятность войны между Россией и европейскими странами выглядит смехотворно и невероятно, считает колумнист Forbes Ариэль Коэн.

Свою позицию Коэн аргументирует тем, что главный конфликт нашего времени происходит между Китаем и США. По его словам, не исключена возможность начала горячей фазы этого конфликта на Тайване, интерес к которому все больше проявляет Китай.

В этих условиях приоритетом для Вашингтона станет тихоокеанский театр военных действий, куда и будут переброшены основные американские силы. Без поддержки же войск США европейцы не станут воевать с Россией.

«Если представить себе сценарий судного дня – начнется военный конфликт в Центральной и Восточной Европе, европейцы не станут воевать. Это придется делать американцам или никому», – пояснил американский политолог.

Как рассказал Коэн, международная система становится все более многополярной. Баланс сил меняется, новые игроки набирают политический вес в связи с быстрым распространением высоких и военных технологий, напряженность в азиатско-тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке растет, поэтому США будет все сложнее препятствовать возникновению и укреплению нового порядка.

Ранее испанцы обвинили США в намерении развязать войну на Украине. Так, многие жители Испании считают, что война в Незалежной станет «еще одним тяжелым вызовом для ЕС».