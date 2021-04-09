Раскрыты действенные способы приумножения сбережений

Москва, 9 апреля. Специалисты в области финансов высказали свое мнение относительно динамики курса валют и наилучших способов приумножения сбережений.

Многие аналитики ожидают обновление максимума доллара на следующей неделе. При этом эксперты называют уникальной ту ситуацию, которая сейчас сложилась на валютном рынке — инвесторы могут многократно увеличить свои доходы. Об этом пишет «Лайф».

Одним из вариантов действий на бирже специалисты называют вложение денег в акции или облигации зарубежных компаний, торгующихся за доллары и евро.

«Это значит, пора ловить момент, когда лучше купить валюту и вложить ее в покупку определенных активов», — указывает аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов.

Сейчас активизируется режим «риск-офф». Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн объясняет, что это означает снижение стоимости бумаг большинства секторов и отраслей экономики в течение ближайших нескольких месяцев. Падение может составить от 15% до 20%.

Гринштейн называет валюту одним из наиболее выгодных инвестинструментов в сложившихся условиях, однако отмечает, что безопаснее хранить средства в драгметаллах. Генеральный директор P2P-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон советует приобретать валюту по оптимальному курсу на бирже, если речь идет о крупных суммах.

Стратегии инвестирования для начинающих частных инвесторов ранее представил в эксклюзиве для ФАН Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС.