Киев, 9 апреля. Незаконный срыв сделки по покупке китайскими инвесторами завода «Мотор Сич» уничтожил экономику и имидж Украины.

Член молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тимур Маслов в эфире запрещенного на территории Украины канала «Перший Незалежний» рассказал, чем обернется для Киева незаконная национализация завода. Украинский бюджет уже начал ощущать на себе первые, пока незначительные, последствия действий президента Владимира Зеленского.

«Это отражается и на рейтинге президента, и на иностранных инвестициях в Украину. То есть у нас уже сокращение инвестиций с начала года на 800 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Большая часть этих денег — это Китай. Мы, откровенно говоря, кинули Китай на деньги с «Мотор Сич», и теперь нам прилетает, пока небольшая, но «ответка», — рассказал политик.

В дальнейшем Киев потеряет еще больше денег, а официальный Пекин продолжит наказывать украинцев за ошибки их президента. Маслов показал, во сколько обойдется Незалежной выходка Зеленского.

«Это сокращение инвестиций на 43-50% в промышленность и сельское хозяйство, плюс китайцы поехали официальной делегацией в Крым, что я тоже считаю частью «ответки» Украине. И теперь у нас из-за уменьшения инвестиций будет каждый год на 10-15 миллиардов долларов увеличиваться дефицит бюджета», — привел эксперт результаты подсчетов.

Также Маслов заметил, что помимо экономических последствий незаконная национализация «Мотор Сич» принесла серьезный урон репутации президента Украины. Эксперт заметил, что многие страны Евросоюза все более скептически настроены по отношению к украинскому лидеру, а ситуация с введением санкций против собственных граждан и телеканалов лишает Зеленского возможности конструктивного диалога с демократическими государствами.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарий главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина. Журналист уверен, что попытки Зеленского устроить вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе станут последним аккордом для украинской государственности.