Администрация Эрдогана назвала темы диалога главы Турции с Зеленским

Анкара, 9 апреля. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с главой Украины Владимиром Зеленским региональные и международные вопросы «на основе общего понимания сохранения мира и стабильности».

Об этом сообщила администрация турецкого президента. Отмечается, что лидеры двух государств также обсудят положение крымских татар. Встреча Эрдогана и Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле.

«Заседание пройдет с участием министров, в ходе него будут обсуждены турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть предприняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества», — сказано в сообщении.

Ранее в МИД Турции заявили, что украинский президент посетит страну с рабочим визитом и проведет переговоры с Эрдоганом.