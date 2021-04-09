«Он был удивительно сильным»: БДТ им. Товстоногова о смерти режиссера Фурманова

Санкт-Петербург, 9 апреля. Выдающийся режиссер, продюсер и актер Рудольф Фурманов ушел из жизни в 82 года. Большой драматический театр им. Товстоногова выразил соболезнования в связи с трагедией.

По словам представителей БДТ, Фурманов был «удивительно сильным» человеком, в нем восхищала безграничная энергия и любовь к жизни. Благодаря его работе российские зрители смогли увидеть творческие вечера и концерты выдающихся культурных деятелей страны.

«Благодаря ему в Петербурге в 2010 году появилась престижная театральная премия «Фигаро», лауреатами которой в разные годы стали выдающиеся артисты БДТ Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Дмитрий Воробьев, Валерий Дегтярь, Анатолий Петров, Мария Лаврова», — сказано в заявлении театра.

Кроме того, известный режиссер Рудольф Фурманов был другом Большого драматического театра. Он также с радостью встретил обновление БДТ под руководством Андрея Могучего. Внук актера, Алексей Фурманов, также служит в труппе театра.

«Его вклад в культурную жизнь Петербурга неоценим. Нам будет очень его не хватать», — подытожили в БДТ.

Рудольф Фурманов ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщало Федеральное агентство новостей. На протяжении пяти месяцев артист не мог прийти в себя после заболевания из-за «синдрома курильщика». Его легкие так и не восстановились после продолжительной болезни.