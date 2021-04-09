Причины подорожания жилья объяснили в Правительстве России

Москва, 9 апреля. Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин объяснил россиянам, почему в стране растут цены на недвижимость.

Пресс-служба заместителя председателя Правительства РФ отметила, что ценовой прирост объясняется множеством факторов, включая пандемию, изменение потоков мигрантов и повышение стоимости стройматериалов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим, что на изменение цен оказал влияние комплекс факторов, среди которых можно выделить и отток трудовых мигрантов, и увеличение цен на стройматериалы, и переход на проектное финансирование, и, конечно, эпидемиологическую ситуацию», — указали в Кабмине РФ.

Отмечается, что многие строительные компании в силу обстоятельств перестроили систему рабочих процессов, а в некоторых местах наблюдались разрывы производственных цепочек и прекращение строительства. Таким образом, целая совокупность различных причин послужила драйвером подорожания жилья в стране. Сейчас в правительстве делают упор на стимулирование роста объема предложения.

Известно, что в Минфине Российской Федерации прорабатывается инициатива о расширении действия программы «Семейная ипотека под 6% годовых» на частное жилье.