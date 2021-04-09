Рособрнадзор не обсуждал перенос сроков ЕГЭ из-за коронавируса

Москва, 9 апреля. Перенос сроков ЕГЭ на более позднее время из-за пандемии пока не обсуждался. Соответствующее заявление в пятницу сделали в Рособрнадзоре.

Согласно заявлению главы ведомства Анзора Музаева, проект расписания экзаменов будет утвержден позже. Как передает агентство ТАСС, Рособрандзор пока не получал от Роспотребнадзора никаких рекомендаций насчет переноса ЕГЭ на более поздние сроки.

Объявлена новая дата итогового сочинения в российских школах. Как сообщалось ранее, оно является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).