Потерявшаяся в Улан-Удэ собака вернулась домой спустя полгода

Улан-Удэ, 9 апреля. Пес по кличке Малыш потерялся в Улан-Удэ в ноябре прошлого года, однако спустя полгода прежним хозяевам удалось отыскать пропавшую собаку в одном из местных приютов для животных.

Представители фонда «Собака счастья» рассказали, что 14-летний пес пропал, погнавшись на улице за течной собакой. Хозяевам не удалось поймать питомца, поэтому его начали искать по городу, опрашивая местных.

В результате выяснилось, что Малыш после побега попал под колеса автомобиля. Собаку обнаружили волонтеры, впоследствии доставившие его в ветклинику. Там животному провели дорогостоящую операцию, а после лечения пса взяла на передержку местная жительница.

Прежние хозяева смогли найти собаку случайно благодаря своему соседу, который заметил в социальных сетях видео с Малышом. Владельцы незамедлительно отправились в приют, где смогли снова воссоединиться со своим питомцем.

В Москве тем временем произошла другая трогательная история. Местные жители бросились на помощь псу, который провалился под лед в парке Сокольники и чуть не утонул.