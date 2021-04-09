Падчерица Марьянова подала иск к матери, отцу и сыну актера



Москва, 9 апреля. На днях завершился суд по трехкомнатной квартире, принадлежавшей Дмитрию Марьянову. Актер скончался в 2017 году, не оставив завещания, поэтому трое его наследников — отец, сын и жена — делили имущество, нажитое до брака, в равных долях. Это две квартиры — трехкомнатная и однокомнатная, доля в трехкомнатной «семейной» квартире, загородный дом в Рузском районе, автомобиль BMW Х5, мотоцикл Suzuki и счета в банках.

Главный спор встал из-за трехкомнатной квартиры, на которую претендовали обе стороны. Ксения Брик хотела остаться в ней одна с дочерью Анфисой от предыдущего брака. Для этого необходимо было выплатить 6 миллионов рублей компенсации, но таких денег у женщины не было, и она отказалась от квартиры, отдав ее Юрию Григорьевичу и Даниилу Марьяновым.

А на следующий день был зарегистрирован новый иск. Уже от 13-летней Анфисы Бик к матери, Юрию и Кириллу Марьяновым.

«Это вопрос о денежной компенсации в связи с проигрышем по делу об иждивении, — рассказала ФАН Ксения Брик. — Это так процедурно делается. Суд принял решение, что ребенок обеспечивает себя сам».

Напомним, ранее Ксения Брик пыталась признать свою дочь от другого мужчины иждивенкой Дмитрия Марьянова. Суд ей в этом отказал. При этом надо отметить, что сам Дмитрий Марьянов относился к Анфисе как к своему ребенку и при жизни неоднократно об этом говорил.