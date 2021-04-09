Офис Зеленского рассказал о пятилетнем плане действий в американском направлении

Киев, 9 апреля. Украина напомнила об обещании США не оставить Киев в одиночестве. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

Представитель Офиса президента Украины в интервью сообщил о разработанном плане действий на следующие пять лет в американском направлении. Подробности проекта он раскрывать не стал.

«Сейчас я не могу вам открыть всю информацию. Однако этот документ существует», — поделился Жовква.

Известно, что план не вписывается в сроки правления нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Выборы нового главы государства должны состояться 31 марта 2024 года. По словам украинского чиновника, американский лидер Джо Байден заверил в том, что Киев не останется в одиночестве.

«Мы получили этот единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера», — считает Жовква.

Глава Соединенных Штатов во время первой пресс-конференции ничего не сказал про конфликт в Донбассе. По мнению замглавы офиса Зеленского, это связано с тем, что Украина и так находится во внимании США.

Ранее сообщалось о противоречивых санкциях Киева против Россотрудничества. Киеву направили ноту и потребовали разъяснить ситуацию.