Илья Найшуллер рассказал, какой фильм заставил его плакать

Москва, 9 апреля. Российский режиссер Илья Найшуллер назвал зацепивший его сериал и фильм, который растрогал его настолько, что заставил плакать.

Найшуллер стал героем нового выпуска YouTube-шоу «Макарена». Он признался, что на него произвел сильное впечатление фильм «Рыцари справедливости», который снял датчанин Андерс Томас Йенсен.

«У меня мокрые глаза были, очень зацепил, очень хорошее кино», — отметил режиссер.

Из сериалов Найшуллеру очень понравился проект под названием «Ваша честь». Кинематографист сравнил его с фильмом «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером.

«Это просто стрессовый сериал», — сказал Найшуллер.

Недавно российский режиссер приобрел успех за границей, выпустив фильм «Никто». После одного из уик-эндов лента стала лидером американского проката. Кинокритик Андрей Дементьев в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал успех проекта и высказался о популярности российского кино на Западе.