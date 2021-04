Love Story длиной в 73 года: принц Филипп и Елизавета II никогда не боялись сплетен

Скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский — супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Принц Филипп не дожил до столетнего юбилея всего два месяца. 20 ноября 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своего бракосочетания.

Оба они — ветераны Второй мировой войны, и если воинская служба будущей королевы носила скорее символический характер, то Филипп воевал вплоть до капитуляции Японии.

О смерти принца Филиппа от имени его супруги сообщается в официальном Twitter королевской семьи.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn