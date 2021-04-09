Love Story длиной в 73 года: принц Филипп и Елизавета II никогда не боялись сплетен

Скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский — супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Принц Филипп не дожил до столетнего юбилея всего два месяца. 20 ноября 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своего бракосочетания.

Оба они — ветераны Второй мировой войны, и если воинская служба будущей королевы носила скорее символический характер, то Филипп воевал вплоть до капитуляции Японии.

Мир соболезнует Букингемскому дворцу

О смерти принца Филиппа от имени его супруги сообщается в официальном Twitter королевской семьи.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался этим утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Принц Греческий и Датский, родственник дома Романовых

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 года в греческом городе Керкира. Он — пятый ребенок и единственный сын принца Андрея, сына короля Греции Георга I. Бабушка Филиппа со стороны отца — Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Мать Филиппа, принцесса Алиса — племянница последней российской императрицы Александры Федоровны, троюродная сестра Николая II.

Филипп прошел всю Вторую мировую войну как офицер Военно-морского флота Великобритании, участвовал в нескольких сражениях, фактически командовал несколькими кораблями, войну завершил в Тихом океане, присутствовал при подписании акта о капитуляции Японии.

Еще до войны, учась в колледже, он познакомился со своими четвероюродными сестрами — принцессами Елизаветой и Маргарет. Между Филиппом и Елизаветой возникла симпатия, они переписывались, а после войны с согласия королевских домов объявили о помолвке. Бракосочетание Елизаветы и Филиппа состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Перед этим Филипп отказался от титула Принца Греческого и Датского, изменил фамилию на английский лад и перешел из греческого православия в англиканство.

Жизнь Филиппа круто изменилась в 1952 году после восшествия на престол Елизаветы II. После 1952 года принц Филипп полностью посвятил себя служению королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. Однако отношение к нему со стороны британского двора в первое время было не слишком теплым, считалось, что он — недостаточно хорошая пара для королевы.

Тем не менее брак Филиппа и Елизаветы считается образцовым, у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (род. 1948), принцесса Анна (род. 1950), принц Эндрю (род. 1960) и принц Эдвард (род. 1964).

Конечно, ни один брак не обходится без конфликтов, кризисов и сплетен, про Филиппа тоже ходили слухи, что у него случались интрижки на стороне. Но никаких доказательств неверности Филиппа никогда найдено так и не было. Не секрет, что в молодости тяготившийся церемониальными обязанностями принц нередко весело проводил время в шумных компаниях с друзьями, но не более того.

Елизавета II относилась к сплетням относительно «загулов» супруга спокойно и никогда их не комментировала, считая, что мужчина в браке имеет право время от времени «отрываться». При этом Елизавета и Филипп на людях вели себя крайне сдержанно, по-английски, что тоже давало пищу для сплетен. Оба они неизменно старались не проявлять на публике своих чувств друг у другу, считая, что все нежности — это их личная жизнь, до которой посторонним нет дела.

Считается, что принц Филипп был чуть ли не единственным в Букингемском дворце, кто тепло и по-отечески относился к принцессе Диане.

В последние годы здоровье принца Филиппа стало сдавать, он перенес операцию на сердце, спровоцировал ДТП. Тем не менее Филипп побил рекорд долголетия среди мужчин, ведущих род от королевы Виктории. Кстати, смерть Филиппа наступила вскоре после скандального интервью герцогини Сассекской Меган и внука Филиппа, герцога Сассекского Гарри. Есть подозрения, что слова Меган по поводу «расизма» королевской семьи относились именно к Филиппу.