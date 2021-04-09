Политолог Самонкин: визит Тихановской в Донбасс может стоить ей карьеры

Москва, 9 апреля. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская может посетить Донбасс, чтобы заработать политические очки и наладить отношения с Киевом, считает политолог Юрий Самонкин.

Эксперт отметил, что по отмашке западных кураторов Тихановская может приехать на позиции ВСУ в зоне проведения военной операции в Донбассе. По его словам, такой шаг станет очень выгодным для заключения двусторонних отношений с Украиной, которая тоже выполняет указания Запада. Он напомнил, что союзниками Тихановской зачастую становятся те, кто являются противниками России, передает «НьюИнформ».

«С другой стороны, украинская армия запачкана кровью мирных жителей, включая детей, стариков и женщин. Пойдя на такой риск, Тихановская ввяжется в авантюру, которая будет стоить ей политической карьеры», — говорит Самонкин.

По его словам, посещение линии соприкосновения на Украине станет мощным рычагом для самопиара, однако подобный шаг может обернуться для политика потерей остатков электората, потому что большинство людей осуждают действия ВСУ в Донбассе.

«Если она открыто поддержит украинскую армию, к ней будет еще больше презрения, ненависти и недоверия. Это палка о двух концах», — резюмировал политолог.

Стоит напомнить, что КГБ Белоруссии внес Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц. Вместе с ней в список попала и оппозиционная организация BYPOL, передает «Царьград».