Брачный договор Соболь и ее мужа признали недействительным после иска Пригожина

Москва, 9 апреля. Симоновский районный суд удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и ее мужу Сергею Мохову.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», суд признал брачный договор юриста ФБК и ее супруга недействительным.

«28 октября 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального и Любови Соболь, а также «Фонда борьбы с коррупцией» по 29,2 млн рублей. После этого 20 марта Соболь в попытке избежать ответственности и не выплачивать долги переписала все свое имущество на мужа Сергея Мохова по брачному контракту. Среди которого оказались техника, шубы, серьги, сумки и даже мебель.

Согласно решению суда, все имущество, ранее переданное Любовью Соболь ее мужу, вновь является совместной собственностью. Поэтому теперь, согласно закону, приставы могут наложить взыскание на это имущество за долги ответчика», — указывает пресс-служба «Конкорда».