Россиянам рассказали, на какие заболевания может указывать нехарактерный запах кожи

Москва, 9 апреля. Запах кожных тканей может говорить о наличии заболеваний. О том, в каких случаях лучше обратиться к врачу, рассказала терапевт Наталья Лазуренко.

Кислый запах кожи может говорить о нарушении метаболизма, связанном с избытком токсических веществ кето-продуктов, уточнила врач. Такое явление часто связано с употреблением человеком большого количества белковой пищи.

Кисло-сладкий запах указывает на наличие сахарного диабета, добавила Лазуренко в беседе с корреспондентом телелеканала «Звезда». По ее словам, важно обращать внимание и на состояние кожи, так как высыпания на теле чаще всего указывают на заболевания внутренних органов.

Клещевой энцефалит по симптомам напоминает обычный вирус, однако он гораздо опаснее обычных инфекционных заболеваний. Как сообщалось ранее, врачи обсудили заболевание в эфире передачи «Жить здорово!».