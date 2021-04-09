Звезду «Человека-паука» назвали сексуальным маньяком

Лос-Анджелес, 9 апреля. Голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных издевательствах. Об этом заявила актриса Шарлин Йи на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда сериала «Доктор Хаус» работала вместе с Франко на кинокартине «Горе-творец» в 2017 году. Артист выступал в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Йи рассказала, что увидев поведение коллеги, она сразу же хотела покинуть проект.

«Когда я попыталась разорвать контракт, потому что Джеймс Франко — сексуальный маньяк, меня хотели подкупить большой ролью. Я плакала и говорила им, что я хотела совсем не этого, что я не чувствовала себя в безопасности, работая с *** сексуальным маньяком!» — поделилась своими эмоциями актриса.

Окружение Франко утверждало, что он изменился, однако Йи в этот же период слышала о новых издевательствах актера над женщинами. Кроме того актриса обвинила продюсера проекта Сета Рогана в попытках обесценить заявления жертв.

«Отвратительно, что белые мужчины выбирают власть, а не защиту детей и женщин от хищников. Белые мужчины говорят, что это не их ответственность — призывать к ответу за содеянное Франко, Рогана и их помощников. Тогда чья это ответственность?» — написала в Instagram Йи.

Впервые Франко обвинили в домогательствах еще в 2018 году пять учениц его актерской школы. Жертвы приставаний рассказали, что актер, ставший известным благодаря роли лучшего друга Питера Паркера в «Человеке-пауке», предлагал им участие в фильмах в обмен на интимные услуги.

Последнее время западные СМИ часто публикуют материалы о сексуальных пристрастиях звезд. Уже несколько месяцев не утихает скандал вокруг Арми Хаммера, которого обвиняют в изнасиловании и каннибализме.