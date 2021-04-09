Мещанский суд зарегистрировал более 25 исков к Дому моды Вячеслава Зайцева



Московский Мещанский районный суд продолжает принимать иски от сотрудников ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» к своему работодателю. По поводу невыплаты заработной платы и компенсации за задержку последней. На данный момент часть исков удовлетворена, на сумму свыше трех миллионов рублей.

Дом моды Вячеслав Зайцева проходит трудные времена после того, как стало известно о болезни его владельца, а в 2020 году положение ухудшила пандемия. На данный момент порядка 25 сотрудников подали иски о невыплате заработной платы, их поддержала Мещанская районная прокуратура.

Но это не самые крупные предстоящие траты. Департамент городского имущества города Москвы пытался взыскать с модного дома свыше 58 миллионов рублей по арендной плате. Правда, судом сумма была сокращена до 19 миллионов из-за того, что истец пропустил срок давности. Сейчас дело проходит стадию кассации.

ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» судится с домом моды из-за неуплаты коммунальных платежей на сумму свыше миллиона рублей.

Напомним, ранее сын кутюрье — Егор Зайцев — заявил, что вокруг его отца, страдающего болезнью Паркинсона, крутятся подозрительные люди. Они продавали билеты на день рождения Вячеслава Зайцева, куда пришли все звезды отечественного шоу-бизнеса. Также Егор Зайцев пообещал вытащить дом моды из долговой ямы, сказав, что на подходе у него крупный и выгодный контракт.