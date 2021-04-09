ЦИК Северной Осетии анонсировал дату выборов нового главы республики

Владикавказ, 9 апреля. Парламент 19 сентября проведет выборы нового главы республики, сообщила Центральная избирательная комиссия Северной Осетии.

По словам члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, плановые непрямые выборы главы республики должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

«Депутаты парламента республики выберут главу региона из кандидатур, предложенных президентом РФ», — добавил он.

Ранее лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии Битарова по собственному желанию.