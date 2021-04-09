Минские власти во второй раз отменили концерт «Касты»

Минск, 9 апреля. Минские власти отменили концерт российской группы «Каста», который должен был состояться в столице Белоруссии 9 апреля в клубе «Прайм Холл».

Об отмене выступления сообщается в официальной группе музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указана и точная причина, по которой не состоится концерт.

«Друзья, за два дня до концерта «Касты» в Минске управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта», — уточнили представители рэп-группы.

Сейчас концертный организатор «Касты» пытается перенести выступление на другую дату. Коллектив сообщит дополнительно, состоится ли концерт или отменится окончательно. Минские власти уже не в первый раз запретили проводить концерт «Касты» — группа должна была выступить в белорусской столице в феврале, но мероприятие не состоялось.

Ранее на Украине отменили концерт, приуроченный к 20-летию российского фильма «Брат-2». Граждан возмутила фраза об украинцах, звучащая в этой культовой киноленте.