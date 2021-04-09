Врач-отоларинголог в программе Малышевой назвал причину насморка и гайморита

Москва, 9 апреля. Полипы являются доброкачественными образованиями и могут стать причиной насморка и гайморита, которые особенно обостряются в весенний период.

Как правило, они располагаются в полости носа, а также в верхнечелюстных гайморовых пазухах, лобных и решетчатых пазухах. Об этом рассказал врач-оториноларинголог, руководитель Клиники болезней уха, горла и носа в Нью-Йорке и Москве Игорь Бранован.

Компьютерная томография и МРТ позволяют заглянуть внутрь пазухи. Таким образом врачи замечают даже небольшой воспалительный процесс и глубоко расположенный полип.

«Они, как гроздья винограда, начинают свисать сверху вниз, за счет этого перекрывают отток слизи из пазух, действуя как пробка в бутылке», — подчеркнул специалист.

Если при лечении не помогли промывания, антибиотики и стероидные капли, то следует оперироваться. Сейчас появился новый метод лечения полипов — моноклональные антитела, добавила врач и телеведущая Елена Малышева. Такая методика применяется уже после хирургического вмешательства, чтобы предотвратить рецидивы или повторный рост новообразований.

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