Харьков, 9 апреля. Лаборатории США в Харьковской области вызывают опасения среди жителей региона. Предполагается, что в них хранятся штаммы опасных бактерий и вирусов.

Украинский активист Павел Тищенко вот уже десять лет пытается изгнать лаборатории США, расположенные в Харьковской области. Он считает, что Пентагон проводит эксперименты на украинцах. О борьбе активиста рассказал телеканал НТВ.

По словам Тищенко, при открытии объектов никто не учитывал мнение народа. Теперь же американская лаборатория под Харьковом — крупнейшая на Украине. Особые опасения у украинцев вызывает странное совпадение: обострение болезней начинается с полетами вертолетов и самолетов.

«Медики начали замечать, что, как только пролетают вертолеты или самолеты, начинаются какие-то обострения. Есть такое впечатление, что таким образом нас пытаются извести», — утверждает Тищенко.

Вместе с товарищами, активист отправил письмо в Министерство здравоохранения Украины и СБУ, а также в прокуратуру и полицию. Он потребовал объяснить присутствие лабораторий Пентагона в области и пояснить, может ли их деятельность быть связана с заболеваемостью населения.

Лишь три структуры ответили на вопросы общественников. Однако, ответы пестрили туманными формулировками, вроде «все исключительно во благо и ради безопасности». Тем не менее один факт был подтвержден — Киев действительно сотрудничает с Министерством обороны США.

По словам специалистов, харьковский полигон может быть хранилищем опасных бактерий и вирусов. В частности там может храниться штамм африканской чумы, которая периодически вспыхивает на территории Белгородской области, соседствующей с Украиной.

Ранее на увеличение количества американских биолабораторий обратил внимание бывший руководитель ФСБ России Николай Патрушев. Его комментарий вызвал серьезный резонанс.