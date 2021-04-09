Главу Минтуризма Дагестана задержали по делу о хищении соцвыплат

Махачкала, 9 апреля. Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов доставлен на допрос в региональное следственное управление, после чего задержан по делу о хищениях социальных выплат. Об этом сообщают издания «АиФ Дагестан» и «Черновик».

«Делом Расула Ибрагимова занимается специальная группа Следственного комитета России из Москвы», — отмечает «АиФ».

«Федеральная служба безопасности подозревает Ибрагимова в хищениях, связанных с социальными выплатами», — сообщает «Черновик».

Ранее в региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что в министерстве труда и социального развития Дагестана, а также в домах руководителей ведомства проходят обыски по уголовному делу о неправомерном расходовании бюджетных средств. Кроме того, в отношении начальника отдела закупок Минтруда республики Ибрагима Карибова было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Расул Ибрагимов возглавлял министерство труда и социального развития Дагестана с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года. Тогда же он был назначен министром по туризму республики.

Ранее ФАН сообщал, что в муниципалитеты Дагестана поступили дополнительные средства на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Речь шла о 7,5 миллиарда рублей.