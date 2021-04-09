Пятивагонные «Ласточки» начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля

Москва, 9 апреля. Пятивагонные поезда «Ласточка» в премиальной комплектации начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля.

Пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом. Из российской столицы в белорусскую «Ласточки» будут курсировать ежедневно.

«Холдинг «РЖД» назначит две пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» № 717/722 и № 721/718 Москва — Минск формирования АО «ФПК»», — говорится на официальном сайте компании.

Отправление из начальных пунктов и прибывание в конечные будет происходить по зеркальному расписанию два раза в день. В расписание также вернется поезд № 7/8 сообщением Москва — Брест. А с 13 апреля возобновят курсирование поезда формирования Белорусской железной дороги.

Ранее стало известно, что РЖД организует железнодорожные туры по Калининградской области. Пробная поездка должна состояться на майских праздниках.