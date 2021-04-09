Путин принял отставку главы Северной Осетии

Москва, 9 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии Алания Битарова по собственному желанию.

Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Помимо этого, российский лидер назначил полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, освободив его от занимаемой должности.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал одновременный уход в отставку губернаторов нескольких регионов России. По его словам, эта ситуация является совпадением.